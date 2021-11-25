1-й номер драфта НХЛ 2020 года Лафренье подрался с Пажо в игре «Айлендерс» — «Рейнджерс»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» потерпел седьмое поражение кряду и третье после переезда на новый стадион, уступив «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:4.

В самой концовке встречи неожиданно перчатки сбросил 20-летний канадский форвард «Рейнджерс» Алексис Лафренье, задрафтованный под первым номером в 2020 году. Его оппонентом стал 29-летний соотечественник из «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо. В результате инцидента оба игрока были наказаны 5-минутным штрафом.

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Лафренье в этом матче провёл на льду 11 минут и 13 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-1».