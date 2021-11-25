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«Флорида» повторила рекорд НХЛ по длительности домашней победной серии сезона-1963/1964

«Флорида» повторила рекорд НХЛ по длительности домашней победной серии сезона-1963/1964
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В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1, которая стала для них четвёртой кряду.

Как отмечает Sportsnet в «Твиттере», «Флорида», одержав 11-ю победу дома кряду, повторила рекорд НХЛ по длительности домашней победной серии сезона-1963/1964, который установили хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс».

Напомним, что «Флорида» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 31 очко в 19 матчах. В следующем матче «Пантерз» сыграют на выезде с «Вашингтон Кэпиталз», а затем на домашнем льду примут новичка лиги «Сиэтл Кракен».

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