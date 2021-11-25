Бобровский победил в 10-м матче в этом сезоне НХЛ, ни разу не проиграв в основное время

В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1, которая стала для них четвёртой кряду.

Одним из героев этой игры стал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший 32 броска из 33. Для самого Бобровского этот матч стал уже 10-м победным в сезоне — Сергей не проиграл ещё ни одной встречи в основное время.

Стоит отметить, что россиянин остаётся единственным основным голкипером с нулём поражений в основное время в этом сезоне. В нынешнем сезоне Бобровский принял участие в 12 матчах, пропустил 22 шайбы и не провёл ни одного сухого матча.