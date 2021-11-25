Гусев забросил свою 150-ю шайбу в рамках КХЛ и Кубка Гагарина

Санкт-петербургский СКА обыграл в овертайме «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3. Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».



Решающую шайбу во встрече забросил 29-летний форвард гостей Никита Гусев. Этот гол стал 150-м для хоккеиста в рамках КХЛ с учётом плей-офф. Всего он провёл в лиге 473 матча, набрав в них 417 (150+267) очков при показателе полезности "+107".

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В текущем сезоне Гусев принял участие в 15 матчах, набрав в них 17 (3+14) результативных баллов.



СКА в настоящий момент занимает третье место в таблице Западной конференции, после 32 матчей набрав 43 очка. В следующей встрече подопечные Валерия Брагина сыграют дома с «Северсталью» (29 ноября).