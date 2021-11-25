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Гусев забросил свою 150-ю шайбу в рамках КХЛ и Кубка Гагарина

Гусев забросил свою 150-ю шайбу в рамках КХЛ и Кубка Гагарина
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Санкт-петербургский СКА обыграл в овертайме «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3. Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

Решающую шайбу во встрече забросил 29-летний форвард гостей Никита Гусев. Этот гол стал 150-м для хоккеиста в рамках КХЛ с учётом плей-офф. Всего он провёл в лиге 473 матча, набрав в них 417 (150+267) очков при показателе полезности "+107".

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В текущем сезоне Гусев принял участие в 15 матчах, набрав в них 17 (3+14) результативных баллов.

СКА в настоящий момент занимает третье место в таблице Западной конференции, после 32 матчей набрав 43 очка. В следующей встрече подопечные Валерия Брагина сыграют дома с «Северсталью» (29 ноября).

КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьменко (Бурдасов, Кемппайнен) – 12:41' (5x5)   0:2 Бурдасов (Кузьменко, Гусев) – 26:54' (5x4)   0:3 Робинсон (Гусев, Моисеев) – 34:16' (5x5)   1:3 Дыняк (Воронков, Журавлёв) – 35:39' (5x5)   2:3 Кэмпфер (Зарипов, Кагарлицкий) – 37:25' (5x4)   3:3 Уил (Юдин, Лучевников) – 44:27' (5x5)   3:4 Гусев (Морозов, Воробьёв) – 63:09' (5x5)
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