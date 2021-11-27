Голы Бучневича и Барбашёва не спасли «Сент-Луис» от поражения «Чикаго»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз». Матч завершился победой хозяев в овертайме – 3:2.
В основное время команды дважды поразили ворота друг друга – за «Сент-Луис» отличились российские форварды Павел Бучневич и Иван Барбашёв, а в составе «Чикаго» забрасывали Джуджхар Хайра и Брэндон Хагель. В овертайме точный бросок Алекса Дебринкэта принёс хозяевам победу в матче.
Напомним, в этой игре 25-летний российский форвард Иван Барбашёв набрал 100-е (47+53) очко в 290-м матче своей заокеанской карьеры. В текущем сезоне на его счету пять голов и шесть результативных передач (11 очков) в 20 играх.
НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2021, пятница. 23:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бучневич (Кайру, Фолк) – 00:59' (5x5) 0:2 Барбашёв (Томас, Бучневич) – 16:39' (5x4) 1:2 Хайра (Хардман, Джонсон) – 20:34' (5x5) 2:2 Хагель (Джонс, Тэйвз) – 54:56' (5x5) 3:2 Дебринкэт (Кейн, Джонс) – 61:27' (3x3)
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