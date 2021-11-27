Голы Бучневича и Барбашёва не спасли «Сент-Луис» от поражения «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз». Матч завершился победой хозяев в овертайме – 3:2.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга – за «Сент-Луис» отличились российские форварды Павел Бучневич и Иван Барбашёв, а в составе «Чикаго» забрасывали Джуджхар Хайра и Брэндон Хагель. В овертайме точный бросок Алекса Дебринкэта принёс хозяевам победу в матче.

Напомним, в этой игре 25-летний российский форвард Иван Барбашёв набрал 100-е (47+53) очко в 290-м матче своей заокеанской карьеры. В текущем сезоне на его счету пять голов и шесть результативных передач (11 очков) в 20 играх.