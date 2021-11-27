«Тампа» дома обыграла «Сиэтл», у Василевского 17 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



В составе победителей забивали Пьер-Эдуард Белльмар, Росс Колтон и Стивен Стэмкос. У россиянина Андрея Василевского 17 сейвов и сухой матч. Михаил Сергачёв очков не набрал.



«Тампа» одержала третью победу подряд. До этого команда выигрывала у «Миннесоты Уйалд» по буллитам (5:4) и у «Филадельфии Флайерз» (4:0).



Для «Сиэтла» поражение стало первом за три последних матча. В прошлых матчах команда победила «Каролину Харрикейнз» со счётом 2:1 и «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:2.