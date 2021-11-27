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«Тампа» дома обыграла «Сиэтл», у Василевского 17 сейвов

«Тампа» дома обыграла «Сиэтл», у Василевского 17 сейвов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Пьер-Эдуард Белльмар, Росс Колтон и Стивен Стэмкос. У россиянина Андрея Василевского 17 сейвов и сухой матч. Михаил Сергачёв очков не набрал.

«Тампа» одержала третью победу подряд. До этого команда выигрывала у «Миннесоты Уйалд» по буллитам (5:4) и у «Филадельфии Флайерз» (4:0).

Для «Сиэтла» поражение стало первом за три последних матча. В прошлых матчах команда победила «Каролину Харрикейнз» со счётом 2:1 и «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2021, суббота. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Белльмар (Перри, Хедман) – 02:52' (5x5)   2:0 Колтон (Рутта, Катчук) – 20:31' (5x5)   3:0 Стэмкос (Палат) – 51:32' (5x5)
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