«Тампа» дома обыграла «Сиэтл», у Василевского 17 сейвов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей забивали Пьер-Эдуард Белльмар, Росс Колтон и Стивен Стэмкос. У россиянина Андрея Василевского 17 сейвов и сухой матч. Михаил Сергачёв очков не набрал.
«Тампа» одержала третью победу подряд. До этого команда выигрывала у «Миннесоты Уйалд» по буллитам (5:4) и у «Филадельфии Флайерз» (4:0).
Для «Сиэтла» поражение стало первом за три последних матча. В прошлых матчах команда победила «Каролину Харрикейнз» со счётом 2:1 и «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:2.
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