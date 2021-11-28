Бучневич и Барбашёв отличились за «Сент-Луис» в матче с «Коламбусом»

В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-Центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 2:1.

На старте 2-го периода хозяевам удалось отыграться и уже через 58 секунд выйти вперёд в счёте – изначально первая шайба была записана на 29-летнего российского форварда Владимир Тарасенко, которая впоследствии была переписана на Павла Бучневича. Автором второго гола стал его 25-летний соотечественник Иван Барбашёв, забрасывающий уже в двух играх кряду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луиса».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луиса».

Тарасенко проводит свой 21-й матч в текущем сезоне, на его счету 17 (8+9) очков при показателе полезности «-1» и 8 минутах штрафного времени. У Барбашёва – 12-е (6+6) результативное действие в 21-й игре сезона.