Бучневич и Барбашёв отличились за «Сент-Луис» в матче с «Коламбусом»

В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-Центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 2:1.
На старте 2-го периода хозяевам удалось отыграться и уже через 58 секунд выйти вперёд в счёте – изначально первая шайба была записана на 29-летнего российского форварда Владимир Тарасенко, которая впоследствии была переписана на Павла Бучневича. Автором второго гола стал его 25-летний соотечественник Иван Барбашёв, забрасывающий уже в двух играх кряду.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луиса».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луиса».
Тарасенко проводит свой 21-й матч в текущем сезоне, на его счету 17 (8+9) очков при показателе полезности «-1» и 8 минутах штрафного времени. У Барбашёва – 12-е (6+6) результативное действие в 21-й игре сезона.
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