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«Прешов» подписал контракт с экс-защитником «Нефтехимика» Глазковым и форвардом Лялькой

«Прешов» подписал контракт с экс-защитником «Нефтехимика» Глазковым и форвардом Лялькой
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Клуб словацкой Экстралиги «Прешов» подписал контракты с двумя хоккеистами.

Как сообщает телеграм-канал «Вброс по борту», в клуб переходит защитник Иван Глазков, который на днях расторг контракт с нижнекамским «Нефтехимиком».

Также в клуб перешёл экс-форвард «Донбасса» Виталий Лялька, у которого произошёл конфликт с бывший клубом. Игрок не покинул расположение сборной Украины перед недавним международным турниром в Венгрии, после чего хоккеист был вынужден покинуть клуб.

Глазков в текущем сезоне КХЛ принял участие в 14 матчах, набрав 2 (0+2) результативных балла при показателе полезности «-7».

Лялька сыграл в 12 матчах текущего розыгрыша чемпионата Украины, набрав 17 (5+12) очков при общей полезности «0».

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