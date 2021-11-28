«Прешов» подписал контракт с экс-защитником «Нефтехимика» Глазковым и форвардом Лялькой

Клуб словацкой Экстралиги «Прешов» подписал контракты с двумя хоккеистами.



Как сообщает телеграм-канал «Вброс по борту», в клуб переходит защитник Иван Глазков, который на днях расторг контракт с нижнекамским «Нефтехимиком».



Также в клуб перешёл экс-форвард «Донбасса» Виталий Лялька, у которого произошёл конфликт с бывший клубом. Игрок не покинул расположение сборной Украины перед недавним международным турниром в Венгрии, после чего хоккеист был вынужден покинуть клуб.



Глазков в текущем сезоне КХЛ принял участие в 14 матчах, набрав 2 (0+2) результативных балла при показателе полезности «-7».



Лялька сыграл в 12 матчах текущего розыгрыша чемпионата Украины, набрав 17 (5+12) очков при общей полезности «0».