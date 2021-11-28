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Тарасов: и нам, и «Нефтехимику» будет уроком, что нельзя безобразно играть в 2 периодах

Тарасов: и нам, и «Нефтехимику» будет уроком, что нельзя безобразно играть в 2 периодах
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Нападающий «Ак Барса» Даниил Тарасов прокомментировал итоги матча с «Нефтехимиком» (3:2, бул.).

«На протяжении двух периодов у нас ничего не получалось: ни в атаке, ни в обороне, пропустили две шайбы. Ребята – молодчики, вытащили игру в третьем периоде, забили за секунду до конца основного времени. В овертайме и на буллитах здорово сыграл Тимур [Билялов].

Моя шайба? Выиграли вбрасывание, полезли на пятак. Удачно отскочила шайба, с первого раза не попал по ней, но со второго всё же забил. Дальше начали давить на ворота «Нефтехимика», соперник откатился, играл не столь активно, как в двух первых периодах. В голе за секунду до конца есть доля везения, но молодцы, что не опустили руки.

«Нефтехимик» — хорошая команда, быстрая, молодая, уверенно играет. Да, серьёзно проиграли СКА, но видно, что команда перспективная. И им, и нам будет уроком, что нельзя так безобразно играть в двух периодах.

«Ак Барс» трижды подряд пропускает первым. В чём причина? Не знаю, с ходу не могу назвать причину. Спим, кушаем, раскатываемся, все ребята профессионалы, но пропускаем эти первые ненужные голы», — цитирует Тарасова пресс-служба клуба.

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