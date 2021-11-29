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Бриндамор был сильно недоволен удалениями игроков «Каролины», после которых забил Орлов

Бриндамор был сильно недоволен удалениями игроков «Каролины», после которых забил Орлов
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» уступила «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:2.

Главный тренер «ураганов» Род Бриндамор был сильно недоволен судейским решением в конце третьего периода при счёте 2:2, когда «Каролины» пришлось играть в ситуации «три на пять». «Вашингтон» воспользовался численным преимуществом, отличился российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов. Видео с эмоциями Бриндамора можно посмотреть по ссылке.

Напомним, «Харрикейнз» и «Кэпиталз» до этого матча делили по очкам первое место в Восточной конференции. В настоящий момент «Вашингтон» возглавил таблицу Востока, а также общую таблицу лиги, набрав 33 очка после 23 встреч. «Каролина» — на втором месте, отставая на два очка при двух играх в запасе.

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