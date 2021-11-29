Койву станет 1-м игроком в истории «Миннесоты», номер которого будет выведен из обращения

«Миннесота Уайлд» объявила сегодня, что выведет из обращения игровой номер финского нападающего Микко Койву на специальной церемонии перед игрой с «Нэшвилл Предаторз», которая состоится 13 марта.



Как сообщает официальный сайт клуба, Койву станет первым игроком в истории франшизы, который будет удостоен данной чести.



«Мы с радостью сообщаем, что Микко Койву станет первым игроком в истории клуба, футболка которого будет поднята под своды арены. Он сделал огромное количество вещей для нас на льду и вне его за 15-летнюю карьеру здесь. Он заслужил эту честь, мы проведём историческое событие для него и всех фанатов 13 марта», — заявил владелец «Уайлд» Крэйг Лейпольд.



В НХЛ форвард провёл 1035 матчей, в которых забросил 206 шайб и отдал 505 результативных передач при показателе полезности «+68» и 594 минутах штрафного времени. Кроме того, на счету Койву 59 встреч в плей-офф НХЛ, в которых он забил 11 голов и отдал 17 результативных передач при показателе полезности «-18» и 38 минутах штрафа.