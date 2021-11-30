На арене в Дубае, где пройдёт матч «Авангарда» и «Ак Барса», были установлены борта

В пятницу, 3 декабря, на Coca-Cola Arena в Дубае (ОАЭ) пройдёт матч в рамках KHL World Games между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом».
В рамках подготовки к матчу на арене были установлены борта. Фото и видео со стадиона поделился инстаграм-аккаунт «Авангарда».
«Coca-Cola Arena преображается к нашей игре в Дубае — борта уже на месте, совсем скоро здесь пройдёт первый хоккейный матч», — говорится в сообщении омской команды.
Фото можно посмотреть в инстаграм-аккаунте ХК «Авангард».
Видео можно посмотреть в инстаграм-аккаунте ХК «Авангард».
Напомним, матч начнётся в 16:15 по московскому времени.
«Ак Барс» занимает третье место в таблице Восточной конференции, после 34 матчей набрав 47 очков. «Авангард» — пятый, имея в своём активе 40 баллов после 33 встреч.
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