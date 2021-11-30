Тарасов не стал праздновать шайбу в ворота «Динамо». Он играл 7 сезонов за бело-голубых

Нападающий казанского «Ак Барса» Даниил Тарасов не стал праздновать шайбу, которую забросил в ворота московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (1:4).
По ходу третьего периода хоккеист в большинстве сократил отставание казанцев в счёте.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, что Тарасов сменил «Динамо» на «Ак Барс» в межсезонье. Ранее он провёл семь сезонов в составе динамовцев.
В текущем сезоне нападающий провёл 28 матчей и набрал в них девять очков: забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи.
После 35 игр казанцы набрали 47 очков и сейчас занимают третье место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
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