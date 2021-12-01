Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА прервал пятиматчевую серию домашних поражений, обыграв минское «Динамо»

СКА прервал пятиматчевую серию домашних поражений, обыграв минское «Динамо»
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2021, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Галимов (Кузьменко, Гусев) – 02:02' (5x4)   1:1 Теденбю (Бек) – 37:19' (5x5)   2:1 Гусев (Моисеев, Фальковский) – 47:18' (5x5)

На 3-й минуте Эмиль Галимов, реализовав численное большинство, вывел СКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Андрей Кузьменко и Никита Гусев. На 38-й минуте Маттиас Теденбю с паса Тейлора Бека сравнял счёт. На 48-й минуте Никита Гусев вновь вывел санкт-петербургскую команду вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге сыграет с «Йокеритом». Минское «Динамо» встретится в Подольске с «Витязем». Оба матча пройдут 3 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021