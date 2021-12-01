СКА прервал пятиматчевую серию домашних поражений, обыграв минское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 3-й минуте Эмиль Галимов, реализовав численное большинство, вывел СКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Андрей Кузьменко и Никита Гусев. На 38-й минуте Маттиас Теденбю с паса Тейлора Бека сравнял счёт. На 48-й минуте Никита Гусев вновь вывел санкт-петербургскую команду вперёд.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге сыграет с «Йокеритом». Минское «Динамо» встретится в Подольске с «Витязем». Оба матча пройдут 3 декабря.