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Поддержка болельщиков довела Шестёркина до слёз

Поддержка болельщиков довела Шестёркина до слёз
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Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Филадельфию Флайерз» со счетом 4:1 на своём льду. Игра состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

Особо отличился российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который сумел отразить 33 броска в свои ворота.

Шестёркина сильно поразила поддержка болельщиков. Со слов журналиста Винса Меркольяно, Игорь сказал, что толпа, скандировавшая его имя, придала ему «силы и мотивации». Он улыбнулся и добавил: «Я должен был убедиться, что не плачу», — поделилися Меркольяно в своём «твиттере».

Напомним, что Шестёркин был признан первой звездой матча. Второй звездой назван открывший счёт в этом матче защитник Джейкоб Труба, а тройку лучших замкнул финский форвард «синерубашечников» Каапо Какко, сделавший две результативные передачи.

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