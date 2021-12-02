Какое место займёт «Северсталь» по итогам регулярного чемпионата КХЛ?
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В последних пяти матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» одержала пять побед, а серия с набранными очками для подопечных Андрея Разина длится на протяжении 19 игр.
Сейчас команда из Череповца занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 48 очков после 34 игр и отстаёт от ЦСКА по дополнительным показатеяи и от лидирующего «Йокерита» на два балла, имея при этом на одну встречу меньше.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Какое место займёт «Северсталь» по итогам регулярного чемпионата КХЛ?» и предлагает следующие варианты:
«Будет первой в Западной конференции»
«Удержится в тройке Запада»
«Попадёт в топ-6 конференции»
«Займёт 7-8 место на Западе»
«Не попадёт в плей-офф»
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