В последних пяти матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» одержала пять побед, а серия с набранными очками для подопечных Андрея Разина длится на протяжении 19 игр.

Сейчас команда из Череповца занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 48 очков после 34 игр и отстаёт от ЦСКА по дополнительным показатеяи и от лидирующего «Йокерита» на два балла, имея при этом на одну встречу меньше.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Какое место займёт «Северсталь» по итогам регулярного чемпионата КХЛ?» и предлагает следующие варианты:

«Будет первой в Западной конференции»

«Удержится в тройке Запада»

«Попадёт в топ-6 конференции»

«Займёт 7-8 место на Западе»

«Не попадёт в плей-офф»