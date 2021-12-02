Б. Миронов — об 1:3 с «Автомобилистом»: не хватило времени, чтобы догнать соперника
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Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (1:3).
«Обоюдоострой вышла эта игра. Соперник создал моменты и использовал их, у нас тоже были хорошие возможности – но реализовать их не удалось. Немного сбили нам игровой ритм и удаления. В третьем периоде мы начали играть уже по-другому – надо было начинать так с первых минут.
Возможно, немного не хватило нам времени, чтобы догнать соперника – хотели сравнять счёт до конца матча. Будем готовиться дальше – к следующей игре», — приводит слова Миронова официальный сайт красно-белых.
«Спартак» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, после 36 матчей набрав 39 очков.
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