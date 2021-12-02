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«Куньлунь РС» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Куньлунь» переиграл в домашней встрече «Нефтехимик»

«Куньлунь» переиграл в домашней встрече «Нефтехимик»
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Китайский «Куньлунь Ред Стар» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча прошла в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

На 28-й минуте первую шайбу в игре забросил канадский защитник Райан Спроул, голевая передача на счету Спенсера Фу и Сюйдун Сяна. На 32-й минуте сравнял счёт чешский игрок «Нефтехимика» Рональд Кнот, ему ассистировал Евгений Митякин.

Победный гол на 40-й минуте в большинстве забил нападающий Тайлер Вонг, голевой пас отдали Райан Спроул и Паркер Фу.

«Куньлунь» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 34 матчей набрав 21 балл. «Нефтехимик» — восьмой на Востоке, имея в своём активе 35 очков после 35 игр.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Спроул (Фу, Сян) – 27:36' (5x5)   1:1 Кнот (Митякин) – 31:29' (5x5)   2:1 Вонг (Спроул, Фу) – 39:30' (5x4)
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