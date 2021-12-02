«Куньлунь» переиграл в домашней встрече «Нефтехимик»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча прошла в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).



На 28-й минуте первую шайбу в игре забросил канадский защитник Райан Спроул, голевая передача на счету Спенсера Фу и Сюйдун Сяна. На 32-й минуте сравнял счёт чешский игрок «Нефтехимика» Рональд Кнот, ему ассистировал Евгений Митякин.



Победный гол на 40-й минуте в большинстве забил нападающий Тайлер Вонг, голевой пас отдали Райан Спроул и Паркер Фу.



«Куньлунь» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 34 матчей набрав 21 балл. «Нефтехимик» — восьмой на Востоке, имея в своём активе 35 очков после 35 игр.