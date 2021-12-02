Фёдоров — об 1:0 с «Локомотивом»: обе команды показали классный атакующий хоккей

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:0, ОТ).



«Считаю, хорошая игра, динамичная. Да, было много оборонительных действий, но одна команда атаковала, другая оборонялась, так же и с нашей стороны. Рад, что наши ребята выдержали где-то в плане монотонности игры, в плане, что соперник очень хорошо защищался. Второй период мы провели намного лучше, чем в предыдущих играх. Два удаления Карнаухова – это два несчастных случая.



Про овертайм можно сказать, что численное преимущество на льду дало определённый результат. Ребят с победой, молодцы, дотерпели. Нелёгкая игра, были возможности, но завершилось всё как завершилось.



Понимали, в какой хоккей эта команда будет играть при руководстве Игоря Валерьевича. Не считаю, что «Локомотив» сыграл в пассивный хоккей, они остро атаковали, использовали все наши ошибки, которых сегодня было намного меньше, чем в последних играх. «Локомотив» тоже в какой-то мере справился с задачей, у них были возможности забить, например, в большинстве. Баланс игры лично для меня был очень хорошим, напряжённым. Обе команды показали классный хоккей, хоть шайб было забито и мало. Хоккей был атакующим, агрессивным, при первой же возможности обе команды атаковали, прессинговали и хотели заставить оборону соперника ошибиться.



Какой хоккей лучше – этот или с «Магниткой»? Если отвечать банально, мне нравится хоккей сегодняшний. Если раскрыть тему, конечно, такие перипетии, когда ты выигрываешь и должен закрывать игру, уверенно выигрывать — и вдруг пропускаешь в меньшинстве, я думаю, это не тот фасон, в который наш клуб хотел бы играть. Вратарь и оборона нашего коллектива могут решать не большие, а огромные задачи, потому что всё начинается от своих ворот», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.