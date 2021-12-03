The Athletic — о Капризове: в НХЛ нет настолько же горячего игрока, как Кирилл

Журналист The Athletic Майкл Руссо отреагировал на игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). В прошедшей встрече 24-летний форвард стал автором дубля, а также отдал голевой пас.

«После того прорывного матча 18 ноября, когда Капризов набрал четыре очка против «Далласа», в НХЛ нет настолько же горячего игрока, как он. Капризов в ударе», — приводит слова Руссо The Athletic.

Капризов продлил свою результативную серию до четырёх матчей, в которых ему удалось набрать 8 (3+5) очков. Всего в текущем сезоне на его счету уже 26 (8+18) баллов за результативность в 23 матчах при показателе полезности «+7».

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, после 23 матчей имея в своём активе 33 балла.