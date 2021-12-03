Квартальнов: качество льда в Дубае было удовлетворительное, точно не безобразное

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:1).



«Хорошая игра. Для нас сложились неплохо первый и третий периоды. Немножко нахватали удалений, всё-таки надо контролировать клюшки. Много заблокировали бросков, на последнем рубеже Билялов дал шанс команде. В конце доиграли спокойненько.

Мы уже забыли прошлый плей-офф, это всё прошло. У нас очень хорошая лига, мы немножко разделяем, есть топовые команды, «Авангард» входит в число таких соперников. Ну, здорово, что три раза уже их обыграли. Серьёзная команда, приятно их победить.



Качество льда было удовлетворительное, точно не безобразное в таких условиях», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.