Квартальнов: качество льда в Дубае было удовлетворительное, точно не безобразное
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:1).
«Хорошая игра. Для нас сложились неплохо первый и третий периоды. Немножко нахватали удалений, всё-таки надо контролировать клюшки. Много заблокировали бросков, на последнем рубеже Билялов дал шанс команде. В конце доиграли спокойненько.
Мы уже забыли прошлый плей-офф, это всё прошло. У нас очень хорошая лига, мы немножко разделяем, есть топовые команды, «Авангард» входит в число таких соперников. Ну, здорово, что три раза уже их обыграли. Серьёзная команда, приятно их победить.
Качество льда было удовлетворительное, точно не безобразное в таких условиях», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Новость по теме«Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ в Дубае
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