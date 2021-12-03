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«Витязь» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
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Минское «Динамо» обыграло «Витязь», одержав вторую победу в трёх матчах

Минское «Динамо» обыграло «Витязь», одержав вторую победу в трёх матчах
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2021, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Оямяки (Одетт, Ежов) – 02:43' (5x4)   1:1 Бек (Стрёмвалль, Альмквист) – 20:52' (5x5)   2:1 Рассказов (Старков, Володин) – 22:28' (5x5)   2:2 Стрёмвалль (Бек) – 29:47' (5x5)   2:3 Теденбю (Мосалёв) – 48:20' (5x5)   2:4 Воронин (Теденбю) – 55:36' (5x5)   2:5 Воронин – 59:24' (en)

На 3-й минуте Нико Оямяки, реализовав большинство, вывел подольскую команду вперёд. На 21-й минуте Тейлор Бек сравнял счёт. Через полторы минуты минчане усилиями Кирилла Рассказова вышли вперёд. В середине второго периода Мальте Стрёмвалль с передачи Тейлора Бека восстановил равенство в счёте. На 49-й минуте Маттиас Теденбю с передачи Дениса Мосалёва забросил третью шайбу в ворота «Витязя». Точку в матче на 56-й минуте поставил Кирилл Воронин, оформивший дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 6 декабря в Череповце встретится с «Северсталью». Минское «Динамо» в гостях 5 декабря сыграет с «Сочи».

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