Минское «Динамо» обыграло «Витязь», одержав вторую победу в трёх матчах

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

На 3-й минуте Нико Оямяки, реализовав большинство, вывел подольскую команду вперёд. На 21-й минуте Тейлор Бек сравнял счёт. Через полторы минуты минчане усилиями Кирилла Рассказова вышли вперёд. В середине второго периода Мальте Стрёмвалль с передачи Тейлора Бека восстановил равенство в счёте. На 49-й минуте Маттиас Теденбю с передачи Дениса Мосалёва забросил третью шайбу в ворота «Витязя». Точку в матче на 56-й минуте поставил Кирилл Воронин, оформивший дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 6 декабря в Череповце встретится с «Северсталью». Минское «Динамо» в гостях 5 декабря сыграет с «Сочи».