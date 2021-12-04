Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Георгиев красиво поймал шайбу в ловушку, находясь на скамейке запасных

Александр Георгиев красиво поймал шайбу в ловушку, находясь на скамейке запасных
Комментарии

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На момент написания новости завершился второй период. По ходу матча произошёл забавный эпизод. Российский голкипер Александр Георгиев, который находился на скамейке запасных, красиво поймал шайбу в ловушку.

Посмотреть видео с эпизодом Георгиева можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В нынешнем сезоне НХЛ Георгиев принял участие в шести матчах, в которых одержал две победы и потерпел одно поражение. За это время он пропустил 20 шайб. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 102 матчах, одержав 45 побед, и потерпел 39 поражений.

«Каролина» дала шанс защитнику, подравшемуся с Георгиевым. Теперь он один из лучших в НХЛ «Каролина» дала шанс защитнику, подравшемуся с Георгиевым. Теперь он один из лучших в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021