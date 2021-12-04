Александр Георгиев красиво поймал шайбу в ловушку, находясь на скамейке запасных
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Сан-Хосе Шаркс».
На момент написания новости завершился второй период. По ходу матча произошёл забавный эпизод. Российский голкипер Александр Георгиев, который находился на скамейке запасных, красиво поймал шайбу в ловушку.
Посмотреть видео с эпизодом Георгиева можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В нынешнем сезоне НХЛ Георгиев принял участие в шести матчах, в которых одержал две победы и потерпел одно поражение. За это время он пропустил 20 шайб. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 102 матчах, одержав 45 побед, и потерпел 39 поражений.
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