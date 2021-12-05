Александр Овечкин забил 750-й гол в карьере в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу столичного клуба. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот гол стал 750-м в карьере в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Вашингтона».

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 25 матчах, в которых забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.

К этому матчу «Вашингтон» подошёл с двумя поражениями подряд. «Коламбус», в свою очередь, не выигрывал в НХЛ на протяжении трех игр подряд. На данный момент «Вашингтон» занимает третьей место в Восточной конференции, а «Коламбус» находится на десятом месте.