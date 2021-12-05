Александр Овечкин забросил 20-ю шайбу в этом сезоне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил во втором периоде домашнего матча с «Коламбус Бдю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Эта шайба стала для хоккеиста 750-й в карьере и 20-й в этом сезоне НХЛ.

Первую шайбу «Вашингтона» записал на свой счёт белорусский игрок Алексей Протас. 36-летний Овечкин забил на 3-й минуте второго периода, сделав счёт 2:0. В 25 матчах этого сезона хоккеист набрал 39 (20+19) очков.

«Вашингтон» на данный момент идёт на третьем месте в Восточной конференции, в последних 6 матчах у команды 3 победы и 3 поражения. «Коламбус» занимает 10-е место в Восточной конференции, в последних 6 матчах у «Блю Джекетс» тоже поровну побед и поражений.