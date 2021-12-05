«Кажется, я играл против его отца в России». Овечкин — о своём голе в ворота Тарасова

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился победой «столичных» со счётом 3:1.



В составе «Вашингтона» один из голов забил Александр Овечкин, который провёл на льду 22.48 и сумел заработать показатель полезности «+2». Заброшенная шайба стала для Александра 20-й в нынешнем сезоне.



После матча хоккеист ответил на вопрос, знает ли он вратаря «Коламбуса» Даниила Тарасова.



«Нет, но кажется, я играл против его отца», – цитирует Овечкина Джиджи Реган в «Твиттере».



Действительно, хоккеист играл три сезона в России, когда ворота «Металлурга» защищал Вадим Тарасов.



В этом регулярном чемпионате Овечкин показал второй результат в карьере по скорости достижения 20 шайб в сезоне НХЛ. Сегодняшний матч стал для Александра 25-м в сезоне, тогда как личный рекорд он установил в сезоне-2013/2014, когда успел забить 20 голов в 22 матчах.