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«Оттава» станет первым клубом НХЛ, на шлеме которых появится реклама букмекерской конторы

«Оттава» станет первым клубом НХЛ, на шлеме которых появится реклама букмекерской конторы
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«Оттава Сенаторз» в официальном твиттер-аккаунте объявила, что на шлеме хоккеистов будет нанесена реклама букмекерской конторы.

Это станет первым случаем, когда на шлеме игроков клуба Национальной хоккейной лиги появится упоминание букмекеров.

С 1992 года в США действовал закон «О защите профессиональных и любительских видов спорта». Это означало, что в большинстве штатов были запрещены ставки на спортивные события. Исключением являлись только штаты Невада и частично Монтана, Делавэр и Орегон.

В 2018 году Верховный суд США аннулировал данный федеральный закон, разрешив каждому штату (конгрессу) самостоятельно регулировать букмекерский бизнес.

«Оттава» занимает 16-е место в таблице Восточной конференции, после 22 матчей набрав 13 очков.

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