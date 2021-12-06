«Чикаго» обыграл «Айлендерс» по буллитам. Это 11 поражение кряду

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.
В составе хозяев забивали Жан-Габриэль Пажо и Ноа Добсон. У гостей отметились заброшенными шайбами Брэндон Хагель и Дилан Строум. Решающий буллит забросил Патрик Кейн. У российского вратаря Семёна Варламова на счету 24 сейва.
«Айлендерс» потерпел одиннадцатое поражение подряд.
«Чикаго», в свою очередь, уступил в прошлой игре «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:3.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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