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«Чикаго» обыграл «Айлендерс» по буллитам. Это 11 поражение кряду

«Чикаго» обыграл «Айлендерс» по буллитам. Это 11 поражение кряду
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.

В составе хозяев забивали Жан-Габриэль Пажо и Ноа Добсон. У гостей отметились заброшенными шайбами Брэндон Хагель и Дилан Строум. Решающий буллит забросил Патрик Кейн. У российского вратаря Семёна Варламова на счету 24 сейва.

«Айлендерс» потерпел одиннадцатое поражение подряд.

«Чикаго», в свою очередь, уступил в прошлой игре «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:3.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2021, понедельник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Хагель (Дебринкэт, Джонс) – 06:49' (5x4)   1:1 Пажо (Ахо, Барзал) – 28:03' (5x4)   1:2 Строум (Дебринкэт, Густафссон) – 45:59' (5x5)   2:2 Добсон (Барзал, Ли) – 59:56' (6x5)   2:3 Кейн – 65:00' (ПБ)
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