«Чикаго» обыграл «Айлендерс» по буллитам. Это 11 поражение кряду

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.



В составе хозяев забивали Жан-Габриэль Пажо и Ноа Добсон. У гостей отметились заброшенными шайбами Брэндон Хагель и Дилан Строум. Решающий буллит забросил Патрик Кейн. У российского вратаря Семёна Варламова на счету 24 сейва.



«Айлендерс» потерпел одиннадцатое поражение подряд.



«Чикаго», в свою очередь, уступил в прошлой игре «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:3.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.