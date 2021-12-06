ХК «Спартак» и «Нефтехимик» произвели обмен игроками, сообщает телеграм-канал московского клуба.



Новичком «Спартака» стал центральный нападающий Тимур Хафизов – в «Нефтехимик» проследует другой игрок атаки, Эдуард Гиматов.



В активе 23-летнего Хафизова выступления за юниорскую и молодёжную сборные России, участие в Матче звёзд МХЛ и 98 матчей за «Нефтехимик» в КХЛ, в том числе под руководством Бориса Миронова (нынешнего тренера спартаковцев).



Нынешний сезон самый успешный для Тимура – за 30 матчей он набрал 10 (6+4) очков при 51,6% выигранных вбрасываний. К «Спартаку» новичок присоединится уже в Москве, по возвращении команды из выездной серии.



Гиматов в текущем сезоне провёл только три матча в КХЛ, однако выступал в ВХЛ в фарм-клубе «Спартака» воскресенском «Химике». Там он сыграл в 25 играх и набрал 14 (7+7) очков.