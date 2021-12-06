ХК «Спартак» и «Нефтехимик» произвели обмен игроками, сообщает телеграм-канал московского клуба.
Новичком «Спартака» стал центральный нападающий Тимур Хафизов – в «Нефтехимик» проследует другой игрок атаки, Эдуард Гиматов.
В активе 23-летнего Хафизова выступления за юниорскую и молодёжную сборные России, участие в Матче звёзд МХЛ и 98 матчей за «Нефтехимик» в КХЛ, в том числе под руководством Бориса Миронова (нынешнего тренера спартаковцев).
Нынешний сезон самый успешный для Тимура – за 30 матчей он набрал 10 (6+4) очков при 51,6% выигранных вбрасываний. К «Спартаку» новичок присоединится уже в Москве, по возвращении команды из выездной серии.
Гиматов в текущем сезоне провёл только три матча в КХЛ, однако выступал в ВХЛ в фарм-клубе «Спартака» воскресенском «Химике». Там он сыграл в 25 играх и набрал 14 (7+7) очков.
- 6 декабря 2021
-
14:57
-
14:25
-
13:42
-
13:10
-
13:06
-
12:53
-
12:38
-
12:15
-
12:01
-
11:14
-
11:09
-
11:06
-
10:20
-
10:05
-
09:52
-
09:33
-
09:30
-
09:19
-
08:58
-
08:44
-
08:37
-
07:19
-
06:58
-
06:52
-
06:34
-
06:17
-
06:15
-
05:59
-
05:38
-
04:52
-
04:46
-
04:40
-
04:25
-
02:13
-
00:09