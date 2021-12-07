Капризов признан первой российской звездой в НХЛ, Овечкин не вошёл в тройку
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой российской звездой недели в Национальной хоккейной лиге.
Капризов стал лучшим российским бомбардиром недели, набрав 6 (3+3) очков в трёх матчах.
Второй звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Россиянин набрал 5 очков в трех играх и занял второе место по результативности среди соотечественников.
Третьей звездой признан голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Он одержал две победы в двух играх. Он отразил 52 броска из 53 с показателем надежности 98,1% и 0,57 в среднем пропущенных шайбы.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не вошёл в тройку лучших. Ранее он на протяжении двух недель подряд признавался первой российской звездой.
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