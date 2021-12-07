Капризов признан первой российской звездой в НХЛ, Овечкин не вошёл в тройку

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой российской звездой недели в Национальной хоккейной лиге.

Капризов стал лучшим российским бомбардиром недели, набрав 6 (3+3) очков в трёх матчах.

Второй звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Россиянин набрал 5 очков в трех играх и занял второе место по результативности среди соотечественников.

Третьей звездой признан голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Он одержал две победы в двух играх. Он отразил 52 броска из 53 с показателем надежности 98,1% и 0,57 в среднем пропущенных шайбы.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не вошёл в тройку лучших. Ранее он на протяжении двух недель подряд признавался первой российской звездой.