Панарин набрал 30 очков в 24 матчах сезона, из них 12 в 4 играх с бывшими командами

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча, оформив голевой и ассистентские дубли во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (6:2).

В предыдущем матче Артемий отметился 3 (1+2) очками, а сегодня набрал ещё 4 очка: оформил дубль и сделал две результативные передачи. Таким образом, в последних двух матчах со своим бывшим клубом 30-летний россиянин набрал 7 (3+4) очков.

Любопытно, что от руки Панарина в этом сезоне пострадал и «Коламбус Блю Джекетс». В первом матче с «мундирами» россиянин набрал 3 (0+3) очка, а во втором – 2 (2+0) балла. Таким образом, из 30 очков, набранных Артемием в 24 матчах нынешнего сезона, 12 пришлись на четыре встречи с бывшими командами российского форварда.