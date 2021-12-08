Панарин вышел на шестое место среди незадрафтованных игроков, кто набрал 500 очков в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.



Российский нападающий Артемий Панарин отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Набрав 500 очков, он стал шестым игроком среди незадрафтованных хоккеистов по количеству матчей, которые потребовались ему для преодоления отметки, сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».



Таким образом, Панарин набрал 503 очка в НХЛ. Он провёл 457 матчей, в которых забил 174 гола и сделал 329 результативных передач.

В нынешнем сезоне НХЛ российский нападающий принял участие в 24 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 21 результативную передачу при коэффициенте полезности «+7».