Валиуллин: у «Ак Барса» есть ещё позиция легионера, комплектация не завершена

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание контракта с канадским защитником Марком Барберио до конца сезона.



«Марк – габаритный защитник с большим опытом игры на высоком уровне. Он поможет нам и в обороне, и в атаке, его лидерские качества точно пригодятся нашей команде.



Рассчитываем на его вклад при игре в большинстве и в переходах из обороны в атаку. При этом у нас остается ещё одна позиция легионера, комплектация команды не завершена», – цитирует Валиуллина официальный сайт клуба.

Большую часть карьеры 31-летний защитник провёл в Национальной хоккейной лиге. Там он принял участие в 272 матчах. Барберио играл за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш». Ещё 267 матчей Барберио провёл в АХЛ, где четыре раза участвовал в Матче звёзд.