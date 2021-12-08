Валиуллин: у «Ак Барса» есть ещё позиция легионера, комплектация не завершена

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание контракта с канадским защитником Марком Барберио до конца сезона.
«Марк – габаритный защитник с большим опытом игры на высоком уровне. Он поможет нам и в обороне, и в атаке, его лидерские качества точно пригодятся нашей команде.
Рассчитываем на его вклад при игре в большинстве и в переходах из обороны в атаку. При этом у нас остается ещё одна позиция легионера, комплектация команды не завершена», – цитирует Валиуллина официальный сайт клуба.
Большую часть карьеры 31-летний защитник провёл в Национальной хоккейной лиге. Там он принял участие в 272 матчах. Барберио играл за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш». Ещё 267 матчей Барберио провёл в АХЛ, где четыре раза участвовал в Матче звёзд.
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