15 игроков КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на Кубок Первого канала

Сборная Финляндии в «Инстаграме» объявила состав на Кубок Первого канала.
Вратари: Ниило Халонен («ХИФК»), Кристиан Хельянко («Таппара»), Харри Сятери («Сибирь»).
Защитники: Никлас Фриман («Йокерит»), Юусо Хиетанен («Амбри-Пиотта»), Юлиус Хонка («Лулео»), Оливер Каски («Авангард»), Валттери Кемиляйнен («Витязь»), Томми Койвисто («Йокерит»), Артту Пелли (ХПК), Вилле Покка («Авангард»), Микаэль Сеппяля («Таппара»), Пеетро Сеппяля (КооКоо)
Нападающие: Маркус Гранлунд («Салават Юлаев»), Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»), Ере Карьялайнен («Динамо» Рига), Йонас Кемппайнен (СКА), Леонид Комаров (СКА), Калле Коссила («Йокерит»), Левчи Антон («Таппара»), Сакари Маннинен («Салават Юлаев»), Вальттери Мереля («Таппара»), Маркус Ненонен (ХПК), Маркус Грасс (ТПС), Йоонас Наттинен («Северсталь»), Юусо Пярссинен (ТПС), Миикка Саломяки («Эребру»), Теему Турунен («Йокерит») Юхани Тирвяйнен («Лулео»).
Расписание турнира:
15 декабря (среда)
18:30 мск, Россия – Канада;
16 декабря (четверг)
18:30 мск, Швеция — Россия;
Вынесенный матч: Чехия — Финляндия;
17 декабря (пятница)
15:00 мск, Канада — Швеция;
18 декабря (суббота)
11:00 мск, Финляндия — Канада;
15:30 мск, Россия — Чехия;
19 декабря (воскресенье)
11:00 мск, Чехия – Швеция;
15:30 мск, Россия – Финляндия.
- 8 декабря 2021
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