Расписание хоккейных игр на Олимпиаде-2022: когда играют Россия, Канада и другие сборные

С 4 по 20 февраля 2022 года в Китае пройдут зимние Олимпийские игры. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. «Чемпионат» представляет подробное расписание матчей главных команд турнира.

Сборная России (группа B):

09.02 11:40 (мск) – Россия – Швейцария

11.02 07:10 – Дания – Россия

12.02 16:10 – Россия – Чехия

Сборная Канады (группа A):

10.02 16:10 – Канада – Германия

12.02 07:10 – Канада – США

13.02 16:10 – Китай – Канада

Сборная США (группа A):

10.02 16:10 – США – Китай

12.02 07:10 – Канада – США

13.02 16:10 – США – Германия

Сборная Швеции (группа C):

10.02 07:10 – Швеция – Латвия

11.02 11:40 – Швеция – Словакия

13.02 11:40 – Финляндия – Швеция

Сборная Финляндии (группа C):

10.02 11:40 – Финляндия – Словакия

11.02 16:10 – Латвия – Финляндия

13.02 11:40 – Финляндия – Швеция

15 февраля пройдут матчи квалификации, 16 февраля – четвертьфиналы, 18 февраля – полуфиналы, 19 февраля – матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало – в 07:10).