Бэйлен: у «Трактора» сейчас есть «чемпионское окно», пока оно открыто, надо пользоваться

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен поделился мнением о силе клуба, а также о шансах на победу в Кубке Гагарина.
«Сейчас «Трактор» – вторая команда КХЛ? Да, никакого сюрприза в этом нет, мы и ожидали такой результат. Менеджеры «Трактора» проделали очень хорошую работу и подписали многих сильных игроков, и уже в межсезонье было видно, какая у нас стала команда. Но впереди ещё достаточно матчей в регулярном чемпионате, а дальше и плей-офф. Так что нам нужно продолжать в таком же духе.
Считается, что победа в регулярном чемпионате – это плохой знак в плей-офф. «Трактор» не ставит себе задачу выиграть Кубок Континента? Ни в какие суеверия я не верю. У нас стоит одна задача – выиграть Кубок Гагарина. Победить в регулярном чемпионате – это тоже серьёзное достижение, но я считаю, что мы должны жить сегодняшним днём. Если получится выиграть Кубок Континента – хорошо, но если нет – так нет.
В любом случае, когда начнётся плей-офф, то нужно будет забыть про то, что было в регулярке, и сконцентрироваться только на победе в Кубке Гагарина.
Да, Кубок Гагарина – именно то, ради чего мы играем в этом сезоне. В нынешнем сезоне у «Трактора» отличная возможность его выиграть. У нас сейчас есть, как говорится, «чемпионское окно», и пока оно открыто, надо этим пользоваться.
Благодаря потолку зарплат удалось собрать сильную команду, также в клубе сильные тренеры, менеджеры, персонал. Так что есть все возможности для того, чтобы добиться успеха, а нам остаётся бороться до самого финального свистка», – цитирует Бэйлена пресс-служба КХЛ.
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