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Гол Тренина помог «Нэшвиллу» одолеть «Айлендерс»

Гол Тренина помог «Нэшвиллу» одолеть «Айлендерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей забивали российский нападающий Яков Тренин, Райан Джохансен, Колтон Сиссонс и Ээли Толванен. У хозяев заброшенными шайбами отметились Остин Чарник, Андерс Ли и Ноа Добсон. Также на счету российского голкипера Семёна Варламова 25 сейвов.

Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин забросил четвёртую шайбу в сезоне для себя. На 53-й минуте россиянин сравнял счёт в матче. Ассистировали ему Таннер Жанно и Колтон Сиссонс.

У Тренина в текущем сезоне 26 матчей, 4 заброшенные шайбы и 3 результативные передачи.

Всего же в НХЛ у российского нападающего 92 игры, в которых он набрал 24 очка (11+13).

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НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Чарник (Вальстрём, Беллоуз) – 06:48' (5x5)   1:1 Джохансен (Канин) – 17:28' (5x5)   1:2 Сиссонс (Жанно, Беннинг) – 18:52' (5x5)   2:2 Ли (Барзал, Вальстрём) – 21:56' (5x4)   3:2 Добсон (Грин, Джонстон) – 45:08' (5x5)   3:3 Тренин (Жанно, Сиссонс) – 52:31' (5x5)   3:4 Толванен (Йози, Джохансен) – 59:48' (5x5)
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