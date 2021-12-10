Вайсфельд: Бэйлен правильно сказал, что «Трактор» может выиграть Кубок Гагарина
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Известный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал слова защитника «Трактора» Ника Бэйлена, который заявил, что «Трактор» может одержать победу в Кубке Гагарина.
«Согласен ли со словами Бэйлена, что «Трактор» может выиграть Кубок Гагарина? Они же на втором месте идут, а не на девятом. Конечно, он правильно всё сказал. Не надо придавать его словам какой-то скрытый смысл. Он сказал именно то, что имел в виду. Команда идёт на втором месте, у неё есть шанс побороться за Кубок Гагарина. Я вот так понимаю его слова», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
В данный момент «Трактор» находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков после 40 матчей.
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