Вайсфельд: Бэйлен правильно сказал, что «Трактор» может выиграть Кубок Гагарина

Известный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал слова защитника «Трактора» Ника Бэйлена, который заявил, что «Трактор» может одержать победу в Кубке Гагарина.



«Согласен ли со словами Бэйлена, что «Трактор» может выиграть Кубок Гагарина? Они же на втором месте идут, а не на девятом. Конечно, он правильно всё сказал. Не надо придавать его словам какой-то скрытый смысл. Он сказал именно то, что имел в виду. Команда идёт на втором месте, у неё есть шанс побороться за Кубок Гагарина. Я вот так понимаю его слова», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.



В данный момент «Трактор» находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков после 40 матчей.