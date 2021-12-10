«Это очень помогает». Белорусский форвард «Вашингтона» — о четырёх русских в команде

Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас поделился эмоциями от игры в одной тройке с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным.
«Я был действительно удивлён, но очень горжусь тем, что мне доверили играть с этими парнями. Я стараюсь изо всех сил и просто наслаждаюсь этим. Чувствовал ли давление? Конечно, чувствовал. Наверное, это так у каждого молодого парня. Но они меня поддержали. Я просто старался изо всех сил, потому что играть с этими ребятами нереально.
Овечкин перед первым матчем не сказал ничего особенного. Мы особо не разговаривали. Кузнецов просто помог мне разобраться в том, как они играют и что я должен делать, чтобы им помочь, и всевозможными мотивационными вещами вроде: «Поехали! Мы можем сделать это!»
Насколько помогло появление в команде четырёх россиян — Овечкина, Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова? Конечно, это очень помогает. Когда я пришёл к «Принс Альберт» (из WHL), там были все канадцы и один белорус. Тренер хотел, чтобы мы были рядом со всеми ребятами как команда. И я это понимаю. Но иногда было очень тяжело. Я чувствую, что другие парни меня поймут, потому что, если они поедут в Россию, держу пари, они будут ближе к другим канадцам.
Я стараюсь быть со всеми в раздевалке, но в основном я с русскими ребятами, потому что с ними легче общаться, и это помогает мне приспособиться», — цитирует Протаса The Athletic.
- 10 декабря 2021
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