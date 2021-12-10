«Всё ещё вожу её». Протас рассказал, как одолжил у Овечкина машину и до сих пор не вернул

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал историю о том, как одолжил у капитана команды Александра Овечкина машину и до сих пор не вернул её.

«Что ж. Однажды у нас был выходной, и я хотел поехать в Херши, чтобы забрать побольше вещей, потому что взял с собой в Вашингтон совсем мало. Спросил у Кузи, где я могу арендовать машину на день. Он просто подошёл к Ови, вернулся и сказал: «Ты возьмёшь его машину». Мы поехали к Ови домой, и он отдал мне свою машину, документы на неё и остальные необходимые вещи.



Я всё ещё вожу её (смеётся). Когда я вернулся, написал ему: «Когда мне вернуть её?» Он ответил: «Можешь водить её дальше». Я сказал ему: «Спасибо!» Это многое о нём говорит», — приводит слова Протаса The Athletic.