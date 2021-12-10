Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Всё ещё вожу её». Протас рассказал, как одолжил у Овечкина машину и до сих пор не вернул

«Всё ещё вожу её». Протас рассказал, как одолжил у Овечкина машину и до сих пор не вернул
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал историю о том, как одолжил у капитана команды Александра Овечкина машину и до сих пор не вернул её.

«Что ж. Однажды у нас был выходной, и я хотел поехать в Херши, чтобы забрать побольше вещей, потому что взял с собой в Вашингтон совсем мало. Спросил у Кузи, где я могу арендовать машину на день. Он просто подошёл к Ови, вернулся и сказал: «Ты возьмёшь его машину». Мы поехали к Ови домой, и он отдал мне свою машину, документы на неё и остальные необходимые вещи.

Я всё ещё вожу её (смеётся). Когда я вернулся, написал ему: «Когда мне вернуть её?» Он ответил: «Можешь водить её дальше». Я сказал ему: «Спасибо!» Это многое о нём говорит», — приводит слова Протаса The Athletic.

Новость по теме
«Ови — абсурд». Журналист сравнил статистику вратарей на фоне результативности Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021