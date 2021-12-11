Овечкину осталось набрать 6 очков, чтобы попасть в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Дэнтон Хайнен (16), Брок Макгинн (28), Каспери Капанен (31) и Джефф Картер (58). У хозяев шайбы забросили россиянин Евгений Кузнецов (47) и Ларс Эллер (57). Капитан столичной команды Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами.

Сейчас на счету Александра 1363 (750+613) очка в 1224 матчах, что является 26-м показателем в истории НХЛ. Его ближайшая цель – это легендарный хоккеист «Бостон Брюинз» Джонни Буцик, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Сегодня Овечкин сократил отставание от Джонни до шести результативных действий.

Напомним, что абсолютным лидером в истории НХЛ по количеству баллов за результативность является Уэйн Гретцки – 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах. Следом за ним идёт Яромир Ягр с 1921 (766+1155) очком, а замыкает тройку Марк Мессье с 1887 (694+1193) баллами.