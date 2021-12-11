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Капитан «Нэшвилла»: Яков Тренин — одна из причин того, что мы так успешно выступаем

Капитан «Нэшвилла»: Яков Тренин — одна из причин того, что мы так успешно выступаем
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Капитан «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози прокомментировал игру российского нападающего Якова Тренина в текущем сезоне.

«Он потрясающий парень, и то, как он играет, тоже потрясающе. Яков — одна из причин того, что мы так успешно выступаем», — приводит слова Йози официальная страница «хищников» в «Твиттере».

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2. В составе победителей одну из шайб забросил российский нападающий Яков Тренин, отличившийся уже во втором матче подряд. «Нэшвилл» продлил победную серию до четырёх матчей.

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