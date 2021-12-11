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Тренин забил гол во втором матче подряд, «Нэшвилл» обыграл «Нью-Джерси»

Тренин забил гол во втором матче подряд, «Нэшвилл» обыграл «Нью-Джерси»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей забивали российский нападающий Яков Тренин, Роман Йози и Ээли Толванен. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Павел Заха и Егор Шарганович.

«Нью-Джерси» в прошлом матче одолели «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:0.

«Нэшвилл», в свою очередь, одержал четвёртую победу кряду.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 03:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Заха (Братт, Хишир) – 31:34' (5x5)   1:1 Йози (Томасино, Форсберг) – 33:11' (5x5)   1:2 Толванен (Гранлунд, Йози) – 37:53' (5x4)   1:3 Тренин (Казинс, Жанно) – 46:11' (5x5)   2:3 Шарангович (Хьюз, Юнссон) – 58:55' (6x5)
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