Тренин забил гол во втором матче подряд, «Нэшвилл» обыграл «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



В составе победителей забивали российский нападающий Яков Тренин, Роман Йози и Ээли Толванен. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Павел Заха и Егор Шарганович.



«Нью-Джерси» в прошлом матче одолели «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:0.



«Нэшвилл», в свою очередь, одержал четвёртую победу кряду.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.