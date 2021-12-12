«Торонто» потерял Марнера на долгое время после его столкновения с партнёром на тренировке
Поделиться
«Торонто Мэйпл Лифс» поместил форварда Митчела Марнера в долгосрочный список травмированных игроков, сообщает PuckPedia в «Твиттере».
7 декабря хоккеист получил травму на тренировке в результате столкновения с партнёром по команде защитником Джейком Маззиным. Ранее сообщалось, что после эпизода спортсмены устроили словесную перепалку.
Таким образом, под потолком зарплат у «Мэйпл Лифс» освободилось $8,355 млн.
В текущем сезоне Марнер провёл 24 матча в Национальной хоккейной лиге за «Торонто» и набрал в них 21 очко: забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач.
Напомним, что помещение в список долгосрочно травмированных игроков означает, что хоккеист пропустит не менее 10 матчей команды.
Комментарии
- 12 декабря 2021
-
12:54
-
12:41
-
12:26
-
12:18
-
12:01
-
11:47
-
11:41
-
11:36
-
11:29
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:13
-
10:07
-
09:34
-
09:31
-
09:16
-
09:04
-
09:00
-
08:54
-
08:43
-
08:27
-
08:14
-
06:53
-
06:34
-
06:27
-
06:09
-
05:59
-
05:51
-
05:30
-
04:45
-
03:42
-
02:11
Партнерский контент