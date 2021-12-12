«Торонто» потерял Марнера на долгое время после его столкновения с партнёром на тренировке

«Торонто Мэйпл Лифс» поместил форварда Митчела Марнера в долгосрочный список травмированных игроков, сообщает PuckPedia в «Твиттере».



7 декабря хоккеист получил травму на тренировке в результате столкновения с партнёром по команде защитником Джейком Маззиным. Ранее сообщалось, что после эпизода спортсмены устроили словесную перепалку.



Таким образом, под потолком зарплат у «Мэйпл Лифс» освободилось $8,355 млн.



В текущем сезоне Марнер провёл 24 матча в Национальной хоккейной лиге за «Торонто» и набрал в них 21 очко: забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач.



Напомним, что помещение в список долгосрочно травмированных игроков означает, что хоккеист пропустит не менее 10 матчей команды.