«Салават Юлаев» впервые за семь матчей одержал победу в «зелёном дерби» над «Ак Барсом»

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».



Счёт на 10-й минуте в большинстве открыл финский нападающий гостей Сакари Маннинен. Виктор Тихонов получил пас перед воротами, выдержал паузу и прострелил в центр — Маннинен накатился и в касание вогнал шайбу в сетку.



На 18-й минуте форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков сравнял счёт в игре. Пер Линдхольм разогнал атаку казанцев. Воронков здорово поборолся за воротами, продавил двух соперников, вылез на пятак и затолкал шайбу в сетку. На 32-й минуте гости снова вышли вперёд, в большинстве отличился форвард Теэму Хартикайнен. Филип Ларсен от синей линии щёлкнул низом — Хартикайнен поборолся на пятаке, подкараулил отскок и добил шайбу в сетку.



Через три минуты уфимцы забили третий гол, отметился Николай Кулёмин. Уфимцы закрепились в зоне, Кадейкин сделал пас к воротам, Кулёмин принял шайбу, развернулся и бросил точно под перекладину. За семь секунд до окончания второго периода казанцы отличились во второй раз, в большинстве забросил Кирилл Петров. Казанцы закрепились в зоне, Кагарлицкий сделал перевод на левый край, Петров принял шайбу и бросил под перекладину.



Окончательный счёт на последней минуте установил Маннинен, забросив шайбу в пустые ворота хозяев.