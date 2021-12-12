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«Салават Юлаев» впервые за семь матчей одержал победу в «зелёном дерби» над «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» впервые за семь матчей одержал победу в «зелёном дерби» над «Ак Барсом»
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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

Счёт на 10-й минуте в большинстве открыл финский нападающий гостей Сакари Маннинен. Виктор Тихонов получил пас перед воротами, выдержал паузу и прострелил в центр — Маннинен накатился и в касание вогнал шайбу в сетку.

На 18-й минуте форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков сравнял счёт в игре. Пер Линдхольм разогнал атаку казанцев. Воронков здорово поборолся за воротами, продавил двух соперников, вылез на пятак и затолкал шайбу в сетку. На 32-й минуте гости снова вышли вперёд, в большинстве отличился форвард Теэму Хартикайнен. Филип Ларсен от синей линии щёлкнул низом — Хартикайнен поборолся на пятаке, подкараулил отскок и добил шайбу в сетку.

Через три минуты уфимцы забили третий гол, отметился Николай Кулёмин. Уфимцы закрепились в зоне, Кадейкин сделал пас к воротам, Кулёмин принял шайбу, развернулся и бросил точно под перекладину. За семь секунд до окончания второго периода казанцы отличились во второй раз, в большинстве забросил Кирилл Петров. Казанцы закрепились в зоне, Кагарлицкий сделал перевод на левый край, Петров принял шайбу и бросил под перекладину.

Окончательный счёт на последней минуте установил Маннинен, забросив шайбу в пустые ворота хозяев.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Маннинен (Тихонов) – 09:59' (5x4)   1:1 Воронков (Линдхольм) – 17:54' (5x5)   1:2 Хартикайнен (Ларсен, Гранлунд) – 31:33' (5x4)   1:3 Кулёмин (Кадейкин, Хафизуллин) – 34:45' (5x5)   2:3 Петров (Кагарлицкий, Кэмпфер) – 39:53' (5x4)   2:4 Маннинен (Коледов) – 59:49' (4x5)
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