Единственный непривитый игрок в НХЛ переболел коронавирусом и не поменял мнения о вакцине
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Нападающий «Детройт Рэд Уингз» Тайлер Бертуцци – единственный хоккеист в Национальной хоккейной лиге, который не вакцинировался. Он переболел коронавирусом, но всё равно не поменял мнения о вакцине, сообщает журналист Хэлен Сейнт Джеймс в «Твиттере».
Напомним, 2 декабря хоккеист был помещён в ковид-протокол.
В сентябре форвард отказался делать прививку от коронавируса, став единственным невакцинированным игроком в команде.
В текущем сезоне Бертуцци провёл 20 матчей и набрал в них 18 очков: забросил девять шайб и отдал столько же результативных передач.
После 28 игр «Детройт» с 29 очками занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
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