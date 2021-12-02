Единственный невакцинированный игрок в НХЛ попал в ковид-протокол

Единственный невакцинированный игрок НХЛ, нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци помещён в ковид-протокол, сообщает официальный «Твиттер» «Детройта».

В сентябре форвард отказался делать прививку от коронавируса, став единственным невакцинированным игроком в команде.

В текущем сезоне Бертуцци провёл 20 матчей и набрал в них 18 очков: забросил девять шайб и отдал столько же результативных передач.

После 24 игр «Детройт» с 27 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Следующие два матча «Детройт» проведёт дома 5 и 8 декабря. Сначала команда встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», затем – с «Нэшвилл Предаторз».