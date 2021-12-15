Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Назаров и ХК «Сочи» поздравили главу ФХР Аркадия Ротенберга с 70-летием

Андрей Назаров и ХК «Сочи» поздравили главу ФХР Аркадия Ротенберга с 70-летием
Комментарии

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров от своего лица и от лица всего клуба поздравил с юбилеем председателя правления Федерации хоккея России Аркадия Ротенберга.

«Уважаемый Аркадий Романович! От себя лично и от всего хоккейного клуба «Сочи» поздравляю вас с 70-летием! Хочется пожелать Вам и дальше работать на благо отечественного хоккея, Ваш вклад в развитие этого любимого миллионами россиян вида спорта сложно переоценить. Крепкого Вам здоровья, оставайтесь таким же целеустремлённым и жизнерадостным человеком», — сказал Назаров.

Напомним, Ротенберг является председателем правления Федерации хоккея России (ФХР) с 21 августа 2015 года.

«Сочи» в текущем сезоне КХЛ занимает десятое место в таблице Западной конференции, набрав 36 очков после 39 матчей.

Фото: ХК «Сочи»

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021