Андрей Назаров и ХК «Сочи» поздравили главу ФХР Аркадия Ротенберга с 70-летием

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров от своего лица и от лица всего клуба поздравил с юбилеем председателя правления Федерации хоккея России Аркадия Ротенберга.
«Уважаемый Аркадий Романович! От себя лично и от всего хоккейного клуба «Сочи» поздравляю вас с 70-летием! Хочется пожелать Вам и дальше работать на благо отечественного хоккея, Ваш вклад в развитие этого любимого миллионами россиян вида спорта сложно переоценить. Крепкого Вам здоровья, оставайтесь таким же целеустремлённым и жизнерадостным человеком», — сказал Назаров.
Напомним, Ротенберг является председателем правления Федерации хоккея России (ФХР) с 21 августа 2015 года.
«Сочи» в текущем сезоне КХЛ занимает десятое место в таблице Западной конференции, набрав 36 очков после 39 матчей.
Фото: ХК «Сочи»
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