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37 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от очередного поражения

37 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от очередного поражения
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На стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева победили со счётом 2:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Ларкин (Зайдер, Рэймонд) – 30:32' (5x4)   2:0 Расмуссен (Эрни) – 52:55' (5x5)   2:1 Ли (Добсон, Нельсон) – 57:27' (6x5)

Первый гол в матче был забит во втором периоде, «Детройт» реализовал численное преимущество, шайба на счету Дилана Ларкина.

В третьем периоде Майкл Расмуссен забил второй гол «Детройта». На 18-й минуте третьего периода Андерс Ли отыграл одну шайбу для «Айлендерс».

«Детройту» удалось прервать серию из трёх поражений подряд. Для «Айлендерс» это поражение стало четвёртым в последних шести встречах.

«Ред Уингз» занимают восьмую строчку в Восточной Конференции, «Айлендерс» идут на 14-м месте.

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