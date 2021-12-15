37 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от очередного поражения
Поделиться
На стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева победили со счётом 2:0.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Ларкин (Зайдер, Рэймонд) – 30:32' (5x4) 2:0 Расмуссен (Эрни) – 52:55' (5x5) 2:1 Ли (Добсон, Нельсон) – 57:27' (6x5)
Первый гол в матче был забит во втором периоде, «Детройт» реализовал численное преимущество, шайба на счету Дилана Ларкина.
В третьем периоде Майкл Расмуссен забил второй гол «Детройта». На 18-й минуте третьего периода Андерс Ли отыграл одну шайбу для «Айлендерс».
«Детройту» удалось прервать серию из трёх поражений подряд. Для «Айлендерс» это поражение стало четвёртым в последних шести встречах.
«Ред Уингз» занимают восьмую строчку в Восточной Конференции, «Айлендерс» идут на 14-м месте.
Комментарии
- 15 декабря 2021
-
06:24
-
06:08
-
06:06
-
05:54
-
05:47
-
05:39
-
05:20
-
05:01
-
01:34
- 14 декабря 2021
-
23:37
-
23:30
-
23:06
-
22:35
-
22:12
-
21:40
-
21:05
-
20:45
-
20:30
-
19:44
-
19:31
-
18:38
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:15
-
18:04
-
17:59
-
17:00
-
16:50
-
16:35
-
15:57
-
15:46
-
15:36
-
15:15
-
14:52
Партнерский контент