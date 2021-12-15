37 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от очередного поражения

На стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева победили со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит во втором периоде, «Детройт» реализовал численное преимущество, шайба на счету Дилана Ларкина.

В третьем периоде Майкл Расмуссен забил второй гол «Детройта». На 18-й минуте третьего периода Андерс Ли отыграл одну шайбу для «Айлендерс».

«Детройту» удалось прервать серию из трёх поражений подряд. Для «Айлендерс» это поражение стало четвёртым в последних шести встречах.

«Ред Уингз» занимают восьмую строчку в Восточной Конференции, «Айлендерс» идут на 14-м месте.