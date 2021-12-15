Подколзин забил «Коламбусу» и сравнял счёт в матче

Сегодня, 15 декабря, в Ванкувере (Канада) на «Роджерс-Арене» «Ванкувер Кэнакс» принимает «Коламбус Блю Джекетс» в рамка матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. К 55-й минуте счёт в матче равный – 3:3 (0:3, 1:0, 2:0).

На 50-й минуте российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин сравнял счёт в матче, удачно сыграв на добивании.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.

Эта шайба стала шестой для россиянина в текущем сезоне. С учётом этой встречи Подколзин провёл 28 матчей и отдал ещё две результативные передачи.



Хоккеист выступает в НХЛ первый сезон. Ранее он выступал за петербургский СКА и команды системы армейцев.