Подколзин забил «Коламбусу» и сравнял счёт в матче
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Сегодня, 15 декабря, в Ванкувере (Канада) на «Роджерс-Арене» «Ванкувер Кэнакс» принимает «Коламбус Блю Джекетс» в рамка матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. К 55-й минуте счёт в матче равный – 3:3 (0:3, 1:0, 2:0).
На 50-й минуте российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин сравнял счёт в матче, удачно сыграв на добивании.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.
Эта шайба стала шестой для россиянина в текущем сезоне. С учётом этой встречи Подколзин провёл 28 матчей и отдал ещё две результативные передачи.
Хоккеист выступает в НХЛ первый сезон. Ранее он выступал за петербургский СКА и команды системы армейцев.
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